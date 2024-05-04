Ордер на арест Нетаньяху поставит Украину в сложное положение – «ЗН»

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Если Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдаст ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и начальника Генштаба Херци Ха-Леви из-за военной операции в секторе Газа, о чем сообщила «Нью-Йорк Таймс», это создаст новые риски для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», тесно связанное с посольством США.

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«Если МУС и в самом деле выдаст ордер на арест Нетаньяху, Галанта и Ха-Леви, то это плохо не только для Израиля, но и для Украины», – говорится в статье.

Отмечается, что атака ХАМАС 7 октября «не дает права израильтянам на совершение военных преступлений».

«А в адрес Тель-Авива звучат обоснованные обвинения в нарушении международного гуманитарного права. И если МУС будет закрывать глаза на военные преступления, совершенные, предположим, израильтянами, американцами, украинцами, то это не будет способствовать укреплению авторитета Суда и становлению международного права», – пишет автор публикации международный обозреватель Владимир Кравченко.

Сначала он указывает, что если МУС МУС имеет убедительные основания для выдачи ордера на арест Нетаньяху, то «в интересах Украины согласиться с этим решением».

«Для нас важна юридическая чистота дела МУС в отношении Путина, отсутствие сомнений в предвзятости Суда. И если будет выдан ордер на Нетаньяху, это будет демонстрацией равного отношения МУС к лидерам развитых стран и государств третьего мира, пример того, что для Суда нет разницы, кто совершает преступление», – объясняет Кравченко.

При этом его тревожит, что ордера на арест могут получить только израильтяне, а не лидеры ХАМАС, после чего «возникнет опасная ситуация, когда с помощью юридических механизмов жертва нападения превращается в обвиняемого».

«Это в свою очередь будет нивелировать значение ордеров, выданных на арест Путина и других российских чиновников и военных. Подобный результат как раз в интересах Кремля, что тревожит Киев. Таким образом, ситуация с возможной выдачей ордера на арест Нетаньяху и других израильтян ставит в сложное положение не только Израиль, но и Международный уголовный суд. А для Украины создает дополнительные риски», – резюмирует «ЗН».