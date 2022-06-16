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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который в апреле прогнозировал спад ВВП в этом году более 10%, мог хотеть навредить России.

Такую возможность сегодня на Петербургском международном экономическом форуме допустил помощник президента РФ Максим Орешкин, который считает, что падение ВВП не превысит 5%, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда это было в марте, у меня складывалось впечатление, что у кого-то желание навредить стране. Сказать: все, катастрофа, закрываемся и уезжаем. Либо неверие в собственную страну и силы. События, которые сейчас происходят, как реагирует государство, бизнес, люди на происходящее в экономике, говорит о том, что мы справились. Мы сильная страна, сильные люди, мы можем решать задачи и достигать результата. Верить в себя нужно», – сказал Орешкин.

На защиту Кудрина бросилась глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Искать виноватых в прогнозистах – это последнее дело, на мой взгляд. В условиях бепрецедентной неопределенности, в которой мы оказались, считать, что они враги или неверующие, абсолютно неправильно. Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, и нужно уметь быстро на нее реагировать», – сказала она.

Степан, [16.06.2022 14:03]

[Переслано от Кирилл Слива]



Банк России не будет конфисковывать валютные вклады, а также запрещать хождение доллара и евро

Степан, [16.06.2022 14:09]

[Переслано от Адрей Емелев]

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Степан, [16.06.2022 14:09]

Скажи когда все

Vladimir Bogun, [16.06.2022 14:10]

еще две

Степан, [16.06.2022 14:19]

[Переслано от Кирилл Слива]

Орешкин и Набиуллина поспорили о Кудрине