Орешкин и Набиуллина поспорили о Кудрине
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который в апреле прогнозировал спад ВВП в этом году более 10%, мог хотеть навредить России.
Такую возможность сегодня на Петербургском международном экономическом форуме допустил помощник президента РФ Максим Орешкин, который считает, что падение ВВП не превысит 5%, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда это было в марте, у меня складывалось впечатление, что у кого-то желание навредить стране. Сказать: все, катастрофа, закрываемся и уезжаем. Либо неверие в собственную страну и силы. События, которые сейчас происходят, как реагирует государство, бизнес, люди на происходящее в экономике, говорит о том, что мы справились. Мы сильная страна, сильные люди, мы можем решать задачи и достигать результата. Верить в себя нужно», – сказал Орешкин.
На защиту Кудрина бросилась глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Искать виноватых в прогнозистах – это последнее дело, на мой взгляд. В условиях бепрецедентной неопределенности, в которой мы оказались, считать, что они враги или неверующие, абсолютно неправильно. Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, и нужно уметь быстро на нее реагировать», – сказала она.
Степан, [16.06.2022 14:03]
[Переслано от Кирилл Слива]
Степан, [16.06.2022 14:09]
[Переслано от Адрей Емелев]
[ Файл : Поддержка_Западом_польских_аппетитов_на_Галичину_обернётся_Варшаве.doc ]
Степан, [16.06.2022 14:09]
Скажи когда все
Vladimir Bogun, [16.06.2022 14:10]
еще две
Степан, [16.06.2022 14:19]
[Переслано от Кирилл Слива]
Орешкин и Набиуллина поспорили о Кудрине
Спасибо!
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