Орешкин с лёгкой душой спалил российскую агентуру во Всемирном банке

Елена Острякова.  
06.06.2024 16:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Финансы


Работа российских представителей во Всемирном банке привела к тому, что в этом году это учреждение поставило экономику России на четвертое место по паритету покупательной способности, хотя правительство РФ планировало добиться такого результата только через 6 лет.

Так сегодня на Петербургском экономическом форуме пошутил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Работа российских представителей во Всемирном банке привела к тому, что в этом году это...

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«Я вспоминаю, когда еще в правительстве работал, я как раз там был представителем России. Хорошо, видимо пустили корни. Если что-то вовремя сделать, правильные тренды заложить, лет через 5 оно проявляется и проявляется неплохо», – сказал Орешкин.

При этом он отметил, что хорошее место в рейтинге это «не повод почивать на лаврах, оно не означает хорошее качество жизни везде по стране».

«Я так понял, вы спалили нашу агентуру во Всемирном банке?», – иронично заволновался ведущий, депутат Госдумы РФ Андрей Макаров.

«Мы ее уже перевели. Все нормально», – успокоил его Орешкин.

Министр финансов РФ Антон Силуанов «обвинил» в успехах российской экономики западные санкции.

«Во всем виноваты санкции. Они вводят санкции, с удовольствием играются. Такая процедура… кто больше придумает ограничений. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас – растет. Этот процесс просто ускорился», – сказал Силуанов.

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