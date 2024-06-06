Орешкин выдал базу: Успешной экономики не бывает без успешной армии

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Модернизация армии – это ключевая задача России на ближайшие 6 лет.

Об этом сегодня на Петербургском экономическом форуме заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения государственной ключевая задача на ближайшие 6 лет – это модернизация наших вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений, изменения системы управления. У нас новый министр обороны. Перед ним поставлена эта задача», – твердо обозначил приоритет Орешкин, которого некоторые патриоты критикуют за «излишнюю либеральность».

На второе место по приоритетности он поставил обеспечение суверенитета на, культурно-ценностном уровне, и только на третьем – на экономическом.

«Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет. Это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», – отрезал Орешкин.