Орест Лютый: Украина нах*й распадётся в ближайшее время

09.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Максимально жёсткая политика украинизации всех сфер – единственная возможность для власти сохранить целостность государства, в противном случае в ближайшее время Украину ждёт распад.

Об этом в эфире «Громадського телевидения» заявил скандальный украинский артист, телеведущий Антон Мухарский, более известный под псевдонимом Орест Лютый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинизация, проводимая сейчас Киевом, очень мягкая, однозначно необходимо более суровая – и со стороны государства. Потому что, если страна не будет предпринимать каких-то действий – она нах*й распадётся в ближайшее время.

Сейчас мы видим откровенный реванш. По всяким пунктикам, историям я чётко ощущаю 1994 год – возвращение пророссийской риторики, будет снова зачистка культурологического пространства от украинских проектов, все будут объявлены маргиналами.

Но сейчас уже не те люди, что в 1994 году. Тогда мы были наивными, думали, может, надо быть более толерантными. А сейчас х*й, будет война такая, что страшное дело. Уже научились держать оружие, научились пи**ить. Поэтому я представляю, всё будет не так, как представляется людям в розовых, вернее в зелёных очках», – отметил он.

Мухарский поделился еще одним наблюдением – по его словам, люди в деревнях после победы Владимира Зеленского вновь стали открыто слушать российскую попсу, в то время как после Евромайдана деревенским мейнстримом были украинские коллективы.

«Раньше здесь, по селу, на Пасху или Троицу, собирались люди, палят костры, прыгают, и «Колосится роза чайная как бокал вина», – это было. А я просто наблюдаю за народом, который является источником власти. И они сейчас выбрали «колосится роза чайная», с*ка. Потому что раньше слушали украинские песни – Вакарчук, ВВ, Кузьма звучали последние пять лет.

А недавно прислушиваюсь – что там, бл*дь, с*ка, Любэ опять играет. Выбрали Зеленского – х*як, Любэ опять играет, всё. И это очень важный для меня маркер, потому что по ним видно, что происходит с народом. Всё, Любе опять вернулось на берег моего озера. Как с этим жить? тяжело», – сокрушается Лютый.