Украиной должно управлять «качественное меньшинство», состоящее из нацистов.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил скандальный украинский шоумен, националист-русофоб Антон Мухарский, известный под музыкальным псевдонимом «Орест Лютый», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед вами, как говорят малороссы местные – украинский маргинал, человек, который имеет, где-то 100-150 тысяч просмотров, потому что, на самом деле, с нами, маргиналами, нациками, боролась не только российская пропаганда, но и местный малороссийский контингент. И даже Арестович сейчас борется, говорит – кто эти нацики, что они нам будут указывать.

Но я их поправляю, конечно, мы – нацики, однозначно, в хорошем смысле этого слова, потому что мы националисты, люди, которые любят свою родную землю, отстаивая ценности своей собственной культуры, и своей идентичности. С другой стороны, это действительно качественное меньшинство. А качественного никогда много не бывает.

В большинстве народ, который приходит в супермаркет музыкальный, он употребляет музыкальную «гречку», «картошку», какое-то «дешёвое мясо», «курятину», а Орест Лютый – продукт для гурманов», – заявил Мухарский.