Орест Лютый: Украиной будут управлять нацики, всем остальным – смириться
Украиной должно управлять «качественное меньшинство», состоящее из нацистов.
Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил скандальный украинский шоумен, националист-русофоб Антон Мухарский, известный под музыкальным псевдонимом «Орест Лютый», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Перед вами, как говорят малороссы местные – украинский маргинал, человек, который имеет, где-то 100-150 тысяч просмотров, потому что, на самом деле, с нами, маргиналами, нациками, боролась не только российская пропаганда, но и местный малороссийский контингент. И даже Арестович сейчас борется, говорит – кто эти нацики, что они нам будут указывать.
Но я их поправляю, конечно, мы – нацики, однозначно, в хорошем смысле этого слова, потому что мы националисты, люди, которые любят свою родную землю, отстаивая ценности своей собственной культуры, и своей идентичности. С другой стороны, это действительно качественное меньшинство. А качественного никогда много не бывает.
В большинстве народ, который приходит в супермаркет музыкальный, он употребляет музыкальную «гречку», «картошку», какое-то «дешёвое мясо», «курятину», а Орест Лютый – продукт для гурманов», – заявил Мухарский.
Основываясь на этом, он сделал вывод, что не простому народу решать, какой будет страна – для этого есть «качественное меньшинство». Бандеровец даже похвалил одного из чиновников Зеленского – спикера СНБО Алексея Данилова, за верную позицию на этот счёт.
«У меня нет простых решений, я не люблю простые ответы, и честно скажу, я очень сильно недолюбливаю простой народ. Он мне отвечает взаимностью и говорит, что я зажравшийся нарцисс и тому подобное. Я не работаю для простого народа, я люблю сложных людей, сложные вопросы, на которые очень интересно находить ответы.
И вот сложная, как кажется проблема, которая ждёт Украину в ближайшем будущем, по крайней мере, теоретически может быть стабилизирована институтом гражданства. Я считаю, что тотальная украинизация Украины – это необходимый шаг государства для того, чтобы, как сказал пан Данилов, что меня очень радует (или лучше Данылов, потому что Данилова тоже нужно немного украинизировать) – почему мы должны спрашивать у тех, кто? Мы должны прийти и сказать – будет так, так и так», – сказал нацик.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.