Организатор гагаузского референдума за сближение с Россией смог вернуться в Молдавию

11.07.2019, Москва, Елена Острякова

Один из организаторов референдума 2014 года в Гагаузии Анатолий Кара вернулся в Молдавию из России, где скрывался 5 лет.

После того, как на референдуме 96% голосов было подано за вступление в Таможенный Союз, молдавские власти обвинили организаторов плебисцита в формировании террористических групп, которые обучались под Ростовом-на-Дону. При этом в самой Гагаузии утверждали, что ребята просто ездили подработать на российских стройках.

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После этого в Гагаузии начались аресты, Кара, который занимал должность в исполкоме Гагаузии, и еще 5 человек бежали из страны. Трое оставшихся были приговорены к 5 годам лишения свободы условно. Молдавские власти объявили их в международный розыск.

По данным молдавских СМИ в Москве он сильно бедствовал. Ему были вынуждены высылать деньги родители-пенсионеры. Несколько раз Кара пытался вернуться на родину, однако его якобы не выпускали российские правоохранительные органы.

После смены власти в Молдавии в начале июня политические беженцы обратились с открытым письмом к президенту страны Игорю Додону, башкану (руководителю) Гагаузии, депутатам гагаузского и молдавского парламентов, а также ко всем дипломатам, аккредитованным в Кишиневе.

«После референдума 2 февраля 2014 года, имеющего историческое значение для Гагаузской Автономии, тогдашний преступный режим был разъярен и пустил в ход всю мощь правоохранительной системы в карательных целях. По указанию олигарха силовиками в спешном порядке были сфабрикованы уголовные дела в отношении жителей Гагаузской Автономии, принимавших участие в организации и проведении референдума», – говорилось в письме».

Реакция официальных лиц на письмо неизвестна, однако через две недели Кара предпринял очередную попытку вернуться на родину и был арестован в Кишиневском аэропорту.

В его защиту высказался депутат молдавского парламента от Социалистической партии Федор Газауз, которого пять лет назад также обвиняли в создании террористических групп. Он считает, что дела «гагаузских диверсантов» должны быть пересмотрены, чтобы все их фигуранты могли вернуться.

«История их преследования с самого начала была местью правящего Альянса за гагаузский референдум 2 февраля и пропагандистским инструментом для внутреннего и внешнего пользования. «Разоблачение гагаузских подрывников, подготовленных русскими для свержения проевропейской власти в Молдове» – под таким видом это сфабрикованное дело демократы презентовали на западе, в частности, в США, показывая Вашингтону готовность отражать мифическую «российскую угрозу» в обмен на благосклонное к себе отношение. В Молдове же демократы внушали населению страшилки о «комратских сепаратистах», которые хотят «дестабилизировать обстановку и подорвать европейское будущее страны», – написал Гагауз у себя в «Фейсбуке».

Депутат Народного собрания Гагаузии Илья Узун озвучил обращение в властям Молдавии, в котором призвал отпустить Кару.

То ли заступничество депутатов подействовало, то ли ранее заключенные договоренности, но Кару вскоре выпустили из полиции. Вернутся ли в Молдавию его товарищи, пока неизвестно.