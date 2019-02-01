Организатор Майдана в России меняет план

01.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Российский либерал Алексей Навальный пытается поменять тактику борьбы с властью, в очередной раз сменив целевую аудиторию – с националистов, «онижедетей» на профсоюзы. Об этом пишет «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теперь Алексей Навальный – профсоюзный лидер. Он хочет поднять массы бюджетников, а их миллионы. Массы неудовлетворенных врачей и учителей, и их тоже много. В принципе, возможно, Навальному по барабану эти бюджетники, врачи и учителя, но он опять нащупал слабое место – майские указы Путина. Многие из них практически невыполнимы, а ведь он обещал. И Навальный бьет по этим обещаниям. Он долбит и долбит из своего мелкокалиберного пулемета по периметру, со всех сторон. Но где результат?» – пишет «МК».

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«Пока что Путин по всем статьям переигрывает Навального. Путин прессингует по всему полю. Он и националист (после взятия Крыма), и социалист (да, с мизерными, но прибавками к пенсии), и патриот-государственник, и либерал (в экономике и на «Эхе Москвы»). Да, Путин везде, он всеобъемлющ. В принципе он выстроил довольно уютную систему, из которой не хочется выходить. Те же либералы готовы митинговать, вставать в одиночные пикеты, но уже вечером им нужна, да просто необходима чашечка крепкого кофе в «Жан-Жаке». Ровно так и Навальному (при всем к нему уважении за его многодневные отсидки) хочется и на митинге выступать, и властных бонз с примкнувшими к ним пропагандистами разоблачить – и в Мексику укатить на отдых, и в Таиланд, и в Барселоне глаз полечить, облитый зеленкой властными титушками, а не в Москве», – говорится в статье.

Не удается Навальному его борьба, в том числе, и потому, что российский народ, чувствуя себя униженным и обманутым в 90-е, сегодня находится в относительной «зоне комфорта», выходить из которой ему не хочется, резюмирует издание.