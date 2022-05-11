Организатор нападения на русскую школу в Варшаве не думает скрываться и бахвалится содеянным

Кроме нападения на российского посла в Польше во время попытки срыва бандеровцами возложения венков на мемориальном кладбище в Варшаве, День Победы в Польше омрачился еще одним русофобским инцидентом.

Речь идет о нападении на русскую школу на улице Келецкой в Варшаве.

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Журналистам польского портала STRAJK.EU удалось выяснить личность организатора и непосредственного участника нападения. Им оказался доцент кафедры математических методов в физике Варшавского университета Рафал Сушек.

Погромщик не стал скрываться и опубликовал на своей странице в фейсбуке подробный отчет о нападении на школу. Также он призвал своих единомышленников совершать дальнейшие нападения на работников российских учреждений и членов их семей.

«Ждем реакции официальных российских властей. От себя добавлю, что этим гражданином иностранного государства должны заинтересоваться не только в МИД РФ, но и в Следственном Комитете. Если польские власти не привлекут своего гражданина, что вероятнее всего, то российские следственные органы вполне в состоянии возбудить уголовное дело в отношении данного гражданина и избрать меру пресечения заочно. А дальше уж куда гражданина Сушека его польская кривая выведет. Американцы, например, таких фокусников не прощают», – комментирует инцидент российский политолог Алексей Кочетков.

Вместе с тем, ряд комментаторов раскритиковали и пассивное поведение посла РФ в Варшаве.

«Искренне надеюсь, что посла РФ в Варшаве Андреева в итоге отзовут и уволят с дипслужбы. Независимо от того, что там решат в целом по дипотношениям.Ну, подумаешь, бабуины кетчупом облили. На то и бабуины, так сказать. А могли бы и фекалиями, что ещё неприятнее. А могли бы и глаза лишить, как Титоренко в Дохе. А могли бы вообще как Грибоедова, – безнаказанность убивает. Но если этот терпила в итоге не выполнил своих обязанностей – не возложил венок к мемориалу – и поспешно ретировался, нечего ему на дипломатической службе делать. Зачёт не сдал, как говорится», – считает российский левый политик и общественный активист Дарья Митина.

Напомним, 9 мая прибыв на мемориальное кладбище Варшавы для возложения венков к памятнику советским воинам, российский посол обнаружил там агрессивную толпу людей – по его словам, “может быть, несколько сотен”. В итоге российского посла атаковали погромщики и облили сладким сиропом красного цвета, мероприятие было сорвано. При этом российские дипломаты рассчитывали на то, что польская полиция будет обеспечивать порядок, но в итоге полиция самоустранилась от своих обязанностей.