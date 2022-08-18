Организатор подполья Одессы ответил на «Нет ничего хуже войны»

Если бы в 2014 году Россия не поддержала Донбасс даже в том виде, в котором это было сделано, ЛНР и ДНР бы попросту уничтожили, а местных жителей ждала бы участь одесских «куликовцев», сожженных в Доме профсоюзов.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского юриста Татьяны Монтян рассказал организатор одесского подполья, активист антимайдана и волонтер Владимир Грубник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Что было бы, если бы Россия в 2014-м не поддержала Донбасс? Его бы уничтожили и смели. Славянский гарнизон бы уничтожили. А на Донбассе устроили бы массовую Одессу 2 мая. Устроили бы массовую бойню и геноцид населения. Это надо чётко понимать, что есть всякие изумительные люди, которые рассказывают, что «нет ничего хуже войны». И люди, например, вроде Стрелкова, российских добровольцев, которые приехали на Донбасс, «они привезли туда войну». Но есть вещи похуже войны. Например – бойня. Вот в Одессе была бойня. На Донбассе люди взяли оружие, поэтому у них война. Когда у тебя есть война, у тебя есть шанс. Когда у тебя есть бойня, никаких шансов ни на что нет. Тебя просто забивают как скот. Поэтому здесь надо чётко это понимать. Люди, которые пришли защищать Донбасс в 14 году, в том числе из России, они это прекрасно понимают. Им вообще ничего объяснить не надо, что было бы на Донбассе, если бы они туда не пришли», – заявил Грубник.