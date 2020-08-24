24.08.2020, Москва, Игорь Шанский
 
Ближний Восток, Ливия, Россия
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Организатор протестов против беззакония ПНС Ливии похищен в Триполи


По сообщениям арабского телеканала 218 TV, один из организаторов протестного движения «8/23» в Триполи был похищен неизвестными личностями.

Организатора митингов Муханнада Каувафи похитили. Кроме того, в соцсетях распространяется информация о задержании сирийскими наемниками двух лидеров протестов. Предполагается, что арест мог быть совершен под руководством Фатхи Башаги, главы МВД ПНС Ливии, и председателя Президентского совета Файеза Сарраджа.

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Прошедшие сутки ознаменовались для ливийцев чередой протестов. На западе страны проходили акции против террористического ПНС, захватившего власть. В частности, жители Ливии выразили свое недовольство по поводу полной анархии со стороны вооруженных бандформирований, в состав которых входят иностранные наемники. Население также обеспокоено проблемами с обеспечением коммунальных услуг. Постоянные перебои начались как раз из-за действий боевиков в регионе: бандиты похитили кабели линий электропередач, и многие районы Триполи остались без света.

В ответ на недовольство мирных граждан боевики открыли огонь по протестующим. Происходящее на площади Мучеников было заснято представителями Libya al-Hadath. Столь жестокое обращение спровоцировало граждан на радикальные меры. Ливийцы схватили одного из стрелявших, что заставило вмешаться в ситуацию вооруженных людей из Сил сдерживания RADA.

 

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