Организатор путча в Венесуэле оказался связан с Саакашвили

25.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Организатор путча в Венесуэле, самозваный «президент» Хуан Гуайдо получал образование в том же ВУЗе, что и грузинский революционер, беглый президент страны Михаил Саакашвили.

Об этом в своем блоге пишет киевская журналистка Ирина Гаврилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, и Гуайдо, и Саакашвили закончили находящийся в США Университет Джорджа Вашингтона.

«Самозваный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо учился в том же американском ВУЗе, что и Михаил Саакашвили. Наверное, случайное совпадение», – отмечает Гаврилова.

Сам Саакашвили в своем блоге уже поддержал венесуэльских путчистов. Он считает, что Гуайдо, закрепившись во власти, отменит решение о признании Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии: «Правительство Грузии должно немедленно признать нового президента, чтобы отменить незаконное признание наших оккупированных территорий. Я рад, что новый президент учился в том же университете, что я оканчивал – Университет Джорджа Вашингтона», – пишет Саакашвили.

Попытку переворота в Венесуэле поддержал официальный Киев.

«…Борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее», – написал в своем блоге глава МИД Украины Павел Климкин.

Синхронное «бурление кастрюль» не случайно – за всеми «революциями» стоят США, поясняет экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Он напоминает, что устроенный американцами Евромайдан уже привел к гибели более 10 тысяч человек в Донбассе. Журавко полагает, что США будут готовить попытку переворота и в России.

«Россию пытаются расшатать во всех направлениях, распространяя ложь, устраивая, с помощью социальных сетей, гибридную войну, давая фейковую информацию ради повышения напряжения в обществе. А эту обманутую силу направить против власти. Я же своими глазами видел, как это происходило у нас, в Украине. Те же самые либералы, с их искусственными «возмущениями», неконструктивной критикой, откровенной ложью, поддерживаемые западными фондами (Сороса и др.). Гнать их надо, пока еще не поздно. И не обращать внимания на этих лживых «демократов». Они всего лишь могут рейдерскими, бандитскими методами разрушать и готовить к захвату Америкой ресурсов и территорий, избранных ими к захвату стран», – предостерегает Журавко.

Поддержка украинской властью переворота в Венесуэле может больно ударить по ней бумерангом, отмечает еще один экс-депутат Верховной Рады Александр Голуб.

«Рано, ой рано Порошенко поддержал переворот в Венесуэле. В Киеве куда больше желающих провозгласить себя президентами», – язвительно комментирует политик.