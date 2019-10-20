Организатор украинского митинга в Донецке: Надо было уничтожить Стрелкова

20.10.2019, Киев, Игорь Петров

Украина сама настроила против себя население Донбасса, когда начала обстрел городов, где находились выступающие против новой власти в Киеве ополченцы, из-за чего гибло много мирных жителей.

Об этом в интервью ISLND TV заявил Энрике Менендес, организатор проукраинского митинга в Донецке, впоследствии покинувший Донбасс, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Правильным было бы проведение правильной АТО, которая бы закончилась уничтожением группы Стрелкова. Без применения тяжелой артиллерии по Славянску. А страна, которая стреляла по Славянску, после чего гибли мирные жители, к сожалению, подкинула дров в этот костер. И многие местные стали на сторону Стрелкова», – сказал Менендес.

Кроме того, нельзя было создавать т.н. добровольческие батальоны и давать им оружие.

«К сожалению, революция 2014 года прошла с большой кровью. Многих убили. Была ненависть, которая должна была на кого-то вылиться. Она вылилась на Донецк. Многие люди, которые потом стали основой добробатов, приехали не за Украину воевать, они приехали воевать против донецких. Они тоже привезли эту ненависть.

Было большой ошибкой использовать добробаты и вооружать совершено криминальные элементы, чтобы использовать их на Донбассе. Пример – батальон «Торнадо», – сказал Менендес.