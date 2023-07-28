Организатор взрыва на Куйбышевском НПЗ схвачен по горячим следам

Елена Острякова .  
28.07.2023 20:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 904
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Организатор взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) задержан в Оренбургской области через несколько часов после ЧП.

Об этом в своем тг-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организатор взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) задержан в Оренбургской области через несколько...

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Злоумышленник, работник НПЗ, недавно приехавший с Украины, пытался выехать за пределы РФ, но ему это не удалось – благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ.

Взрывное устройство сдетонировало на территории завода в Самаре, произошел взрыв, однако пострадавших и серьезных разрушений нет.

Куйбышевский НПЗ – одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области, работает с 1945 года.

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