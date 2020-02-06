Организаторов украинского валютного займа ждёт арест одной из европейских прокуратур

06.02.2020

Украинское государство не в состоянии платить пенсии своим гражданам, но при этом чиновники зарабатывают на финансовых спекуляциях выпуская облигации внешнего займа под огромные проценты.

Об этом в своём интервью Ukrlife.TV заявил экономический советник, антикризисный менеджер Михаил Гагаркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы – не бизнес-структура, мы – это государство, Украина. Государственное строительство – это прежде всего люди. Мы должны заботиться о своем населении, о сохранении его, приумножении и демографическом росте.

На сегодняшний день у нас демографического роста нет, у нас стареющее население. У нас каждый год повышается количество людей пенсионного возраста, потому что мы тихонечко подняли возраст выхода на пенсию, но пенсионных отчислений у нас уже не хватает, чтобы платить всем пенсию. Мы не можем ее индексировать, у нас не хватает денег. Про это все молчат.

Но у нас пилят деньги на ОВГЗ. Да, я могу сказать, что, исходя из мировой практики, все кто занимается этими действиями, ОВГЗ, так или иначе будут привлечены. Не факт, что нашими органами, будут привлечены испанской прокуратурой, швейцарской прокуратурой.

Есть мировая практика – играть на бумагах на биржевом, на фондовом рынке… но есть понятие доходности денег, есть понятие происхождения денег. Если вы посмотрите стоимость бумаг на Западе, стоимость денег, и стоимость у нас, то это две больших разницы», – резюмировал эксперт.