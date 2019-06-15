Организаторы обещают вывести на гей-парад в Киеве 10 тысяч человек

15.06.2019, Киев, Игорь Петров

В этом году публичные мероприятия т.н. «ЛГБТ-активистов» в Киеве займут целую неделю и будут включать не только гей-парад – киевлянам покажут «квир-кино» (фильмы о гомосексуалистах и лесбиянках), «транс-женщин» и «квир-цыганский активизм».

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила исполнительный директор общественной организации «КиевПрайд» Руслана Панухник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о «КиевПрайд», речь идет не только о «Марше равенства», мы говорим о неделе, ряде ивентов. «Марш равенства» является апогеем «КиевПрайд», – сказала она.

Мероприятия будут проходить в помещении «ПрайдХауса» и будут включать в себя, в числе прочего, показ украинского «квир-кино» и выставки, посвященные две выставки «транс-женщинам» и «квир-цыганскому активизму». Сам гей-парад соберет 10 тысяч человек, уверены его организаторы.

«Марш равенства является крупнейшей ЛГБТ-событием в Украине и кульминационным событием ежегодного «КиевПрайда». В этом году Марш равенства запланирован на 23 июня, воскресенье. Сейчас мы ожидаем 10 тысяч участников и участниц на Марше. Тенденции и тренды добровольной регистрации и регистрации организованных групп показывают, что это вполне реальная цифра», – отметила Руслана Панухник.