Ориентация на Москву теперь становится для Лукашенко безальтернативной

25.09.2020, Москва, Олег Кравцов

После отказа ЕС признать его легитимность у президента Белоруссии Александра Лукашенко больше не получится лавировать между Западом и Россией.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» высказал сказал «НГ» доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

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«В любом случае период потепления в отношениях Лукашенко и ЕС закончился. Совместные проекты однозначно будут заморожены. Лавировать между Западом и Россией больше не получится. Ориентация на Москву для Лукашенко становится безальтернативной, хотя сам он, похоже, это не очень понимает и все еще строит иллюзии», – считает Тэвдой-Бурмули.

Правда, он считает, что из-за непризнания Западом Лукашенко становится «аналогичен главам Южной Осетии и Абхазии», что делает маловероятным создание единого государства России и Белоруссии, поскольку, говорит эксперт, такое образование просто не будет международно признано.

Также политолог полагает, что объединение со страной, объятой волнениями, в Кремле посчитают опасным.

«Россия все меньше заинтересована в прямом поглощении Белоруссии. Кстати, это хорошо показала последняя встреча Путина и Лукашенко в Сочи, где политические процессы не обсуждались, а обсуждалась только экономика», – сказал Тэвдой-Бурмули.

«Лукашенко не может вечно находиться в том статусе, в котором он находится сейчас. Нужен какой-то финал. Без него Лукашенко – подвешенная политическая фигура», – резюмировал доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО.