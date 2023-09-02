Ориентирующиеся на США украинские СМИ начали обвинять Зеленского в потакании коррупции

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Выдвигая инициативу о признании коррупции в военное время равной государственной измене, президент Украины Владимир Зеленский тем самым готовит почву для своего переизбрания и спасения от уголовных дел близких к нему коррупционеров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», тесно завязанное на американское посольство в Киеве.

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«Очевидно, что президент желает не только снять напряжение в обществе, параллельно заведя под себя единоличный контроль над борьбой с коррупцией, но и выиграть выборы», – пишет издание.

Отмечается, что недавно Зеленский заявил, что хотел бы провести выборы в течение года.

«Бесспорно, базой для их проведения могут быть мирные договоренности, что власть, в отличие от западных СМИ, никак в обществе не коммуницирует. Утомленным и измученным войной людям понадобятся аргументы от власти, чтобы она смогла как-то удержать рейтинг и претендовать на второй срок. Коррупция = госизмена — это именно оно. А в пакете с увольнением пиар-министра обороны Резникова, который уже всех достал и яйцами, и куртками, народа зайдет еще больше. Кто там будет разбираться в системе и в названиях органов, которые будут садить за госизмену и «посягательство на экономическую безопасность страны»?», – говорится в статье.

Здесь следует понимать, что если коррупцию приравняют к госизмене, то заниматься такого рода делами будет СБУ, полностью лояльная и подконтрольная президенту, а не так называемые антикоррупционные органы, созданные по требованию США.

Авторы материала обращают внимание, что у Зеленского сегодня достаточно мощных рычагов влияния на борьбу с коррупцией в стране: он полностью контролирует исполнительную власть.

«Правительство сегодня не принимает ни одного самостоятельного решения без команды из офиса президента. Сконцентрировав такую власть, президент может назначить и снять с должности любого человека. Даже мэра из-за незаконного решения суда. И если он получает сигналы о коррупции, прислаемые медиа, гражданским обществом и все еще системой, то именно он и может задать моральную планку отношения к этому явлению — рядом системных громких отставок. С кем он такое сделал? С Рябикиным? Гусевым? Резниковым? Нет. А почему?», – задается вопросом издание

Кроме того, президент контролирует законодательную власть и силовые структуры.

«Вот куда должен смотреть президент и, имея контролируемое большинство в парламенте, помогать антикоррблоку. А не имитировать бурную деятельность. Сделайте это, господин президент, и вам не надо будет ничего никуда передавать. Если задача — бороться с коррупцией, то этого вполне достаточно, чтобы уменьшить ее довольно предметно и ощутимо. Но вы этого не делаете, а наоборот, хотите, передав дела в СБУ, вывести из-под ответственности «своих» людей», – фактически обвиняет Зеленского в потакании коррупционным схемам «ЗН».