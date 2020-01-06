«Оруэлл себе такого даже представить не мог» – эксперт о происходящем на Украине

06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Происходящий на Украине диссонанс трудно даже представить: с одной стороны, Киев говорит о «войне» с Россией, с другой – требует транзита энергоресурсов, дешёвых пошлин, и увеличивает товарооборот с «агрессором».

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил украинский эксперт в области энергетики Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пятый год пытаюсь троллить политических оппонентов, но до них это тяжело доходит. Я говорю: «Ребята, вы мне, дураку, объясните – вы воюете, или вы торгуете?». Или крест, или трусы. По-другому как-то не получается.

А то газ не покупаем, но транзит хотим. Пошлины вводим, но хотим, чтобы подешевле. У вас за пять лет товарооборот только растёт. Другой вопрос, что отрицательное сальдо, и в минус Украине, но сами цифры-то увеличиваются. Так у вас это агрессор, или торговый партнёр?» – отметил эксперт.

По мнению Валентина Землянского, на Украине полное двоемыслие: с одной стороны, Киев говорит о «войне» с Россией, с другой – товарооборот с «агрессором» только растёт.

«Если партнёр – так садитесь за стол переговоров. Если агрессор, так разрывайте к чёртовой бабушке все дипломатические отношения, торговые отношения, ройте окопы, и воюйте. К чему это риторика и двоемыслие?

Особенно тяжело сейчас педагогам. Я разговаривал с педагогами, они говорят: да, абсолютное двоемыслие. Потому что на уроках приходится преподавать одно, а выходим за пределы школы – и совершенно другая жизнь. Оруэлл себе даже представить не мог, что такое может быть», – резюмировал эксперт.