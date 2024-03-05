Оружейное лобби Германии делает ставку на победу Украины

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Акции ведущих производителей оружия в Германии из-за конфликта на Украине пошли вверх.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член комитета бундестага по обороне Герольд Оттен, отвечая на вопрос, насколько сейчас сильно оружейное лобби в ФРГ.

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«Сейчас оружейное лобби в Германии стало сильнее. Оно было слабым в течение многих лет, потому что не было выделено столько денег на вооружение. В результате происходящего на Украине оно добилось очень сильного влияния. Акции Rheinmetall за последние два года выросли более чем в два раза. И это тоже оказывает большое влияние», – сказал Оттен в интервью «Известиям».

У него поинтересовались, действительно ли сторонники отправки на Украину дальнобойных немецких ракет верят, что ВСУ победят российскую армию.

«Да. Они постоянно повторяют, что Украина должна выиграть, это заявление. Те, кто не особо верит в победу Украины, стремятся обеспечить ей более выгодную переговорную позицию. Но приоритетной всегда остается цель — Россия должна проиграть, а Украина должна выиграть», – ответил депутат бундестага.

По его словам, в Германии есть и третья группа, выступающая за мирное урегулирование.

«Да, но их всё равно меньше, и они не осмеливаются высказываться публично. В Германии это АдГ, которые с самого начала выступали за переговоры. Также за переговоры выступают в Левой партии и в новой партии «Союз Сары Вагенкнехт», – добавил Оттен.