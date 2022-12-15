Оружейные запасы Запада иссякают, Украина за три недели потратила полугодовой резерв – аналитик

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Запасы стран Запада, поставляющих оружие и боеприпасы Украине, заканчиваются, а Украина перерасходует боекомплект, который передают ей партнеры.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» сообщил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по словам Кнутова, ВСУ за три недели израсходовали запас ракет для переданных США ЗРК NASAMS. Такая же ситуация с ракетами для комплексов С-300 и других.

«Из 30 стран НАТО, которые участвовали в последнем совещании о поставках оружия на Украину, 20 стран заявили о том, что их арсеналы иссякли. То есть уже поставлять нечего, они могут поставлять только какие-то гуманитарные вещи, типа госпиталей полевых, зимней формы одежды, каски и так далее. Непосредственно само оружие уже все из арсеналов ушло. Это не значит, что у них не осталось вообще оружия – какой-то процент они вынуждены беречь для себя. Если говорить о десяти странах, то это, в основном, европейские, они готовы поставлять. Кто-то раздумывает, Польша планирует еще 70 танков Т-72 поставить, Греция имеет зенитно-ракетные комплексы, достаточно серьезные, американцы давят на Грецию, чтобы она передала Украине два дивизиона С-300ПМУ. Там более 30 комплексов «Тор» первой модификации и комплексы «ОСА-АКМ», – сказал эксперт.

«В принципе, это позволяет создать эшелонированную оборону какого-то небольшого района. Не всей Украины, естественно, но, допустим, часть Киева можно прикрыть или какой-то небольшой город защитить с помощью этих средств. Но давайте не забывать такую важную вещь, как запасы ракет. Американцы передали комплексы NASAMS, а получилось очень интересно, что украинские военные, обрадовавшись, этот запас истратили буквально за три недели. То есть, то, что планировалось использовать в течение полугода. Такая же история с ракетами для комплекса С-300, они также заканчиваются на Украине, и другие системы тоже испытывают нехватку ракет, нехватку боеприпасов», – заявил Кнутов.