Оружие, деньги и санкции против России: украинский дипломат рассказал, чего в Киеве ждут от Трасс

07.09.2022  09:45 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Великобритания, Дзен, Дипломатия, Политика, Украина
Новости Украины

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире украинского пропагандистского телемарафона с удовлетворением отметил, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала продолжить политику Бориса Джонсона по поддержке киевского режима в его войне против России.

«Наши отношения (с Великобританией – Ред.) – это не только черные чернила на бумаге. Это действительно отношения друзей. На это мы рассчитываем. Лиз Трасс, как и ее предшественник, пообещала продолжить политику Бориса Джонсона и Борис Джонсон ей об этом напоминал. Поэтому я уверен, что наши отношения останутся, по меньшей мере, на том же уровне. Но мы рассчитываем, что будет движение в сторону нашей политической поддержки, санкций против России и финансовой помощи. На этом этапе главное – это оружие», – отметил Пристайко.

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Посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире украинского пропагандистского телемарафона с удовлетворением отметил,...

Дипломат добавил, что новая премьер-министр обещала, что одним из первых визитов будет осуществлен на Украину. Пристайко акцентировал внимание на том, что ее конкурент Риши Сунак пообещал сделать то же в случае своей победы.


«Это свидетельствует о том, что это не вопрос конкретной личности Лиз Трасс. Это вопрос поддержки Украины, который стал общенациональным. Все партии, которые сейчас у власти, согласились, что Россия должна проиграть в этой борьбе. Телефонные разговоры и визиты планируют прямо сейчас», – добавил он.

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