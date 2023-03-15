Оружие налево, деньги – в карман. Зерновая сделка обогащает Зеленского

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На войне, которую ведет Запад против России, больше всех зарабатывают причастные к ВПК США, а также вороватая верхушка украинской власти.

В пролете остаются европейцы и простой народ Украины.

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Интересы американцев понятны – вся та «помощь», что идет Украине в общий, якобы украинский котёл – от ЕС, США, G7 и пр., перемешивается и возвращается в основном в США – на оплату кредитов за поставки вооружений.

Европа отправляет своё имеющееся на складах вооружение, зачастую собственного производства (как в Германии) или бывшее советское (как в странах Восточной Европы). Однако это оружие замещается американским или будет им замещено. Что загружает американский ВПК на годы вперед.

Но есть ещё выгодополучатели – крысы особого рода – узкий круг ограниченных лиц в руководстве Украины. Они курируют поставки вооружений, а также имеют возможность ими распоряжаться.

В Брюсселе началось 10-е заседание в формате «Рамштайн». Зеленский традиционно просит все больше оружия.

Интересно, вспомнят ли спонсоры бандеровцев скандалах, связанных с контрабандой натовского оружия?

Представитель НАТО официально заявил, что более 5 тысяч штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов, а также комплексы Javelin были перехвачены у побережья Йемена. По данным Пентагона, всё это оружие вывезено с Украины. Но публикация таких материалов в американских СМИ – скорее проявление политической борьбы внутри США, чем реальное желание остановить продажу поставляемого оружия.

То, что первый замдиректора Службы уголовных расследований Пентагона Джеймс Айвc признал, что «эффективные механизмы контроля над распространением натовского оружия» после его передачи ВСУ отсутствуют – это не проблема для США, это всего лишь повод для атаки политической силы, находящейся в оппозиции, критиковать власть. Были бы критики у власти – занимались бы тем же, а их оппоненты критиковали так же.

Так на чем же зарабатывает украинская верхушка?

Закупка для ВСУ производится по значительно завышенным ценам. Например, 120-мм мины покупались Украиной за рекордные 450 евро за штуку. Покупателем обычно выступает «Укрспецэкспорт». Разница делится заинтересованными лицами.

Другой вариант – украинские деятели зарабатывают не на контрактах, а на продаже на «чёрном рынке», просто сбывая часть полученного с Запада «налево».

Поставки оружия лично контролирует ставленник Зеленского Буданов. Доверенным лицом оружейной мафии выступает председатель одесской областной госадминистрации Максим Марченко. Он курирует отправку партий оружия из Одессы под прикрытием зерновой сделки. Именно так оружие появилось в Йемене, Сомали.

Иногда используются подставные фирмы-прокладки, например, «Инкомпасс». Такая фирма получает деньги от ведомства Буданова, и затем за значительно меньшую сумму покупает оружие у поляков.

Поставки вооружений Украине, обогащающие верхушку в Киеве, начались задолго до начала СВО. В 2019 и 2021 годах польская фирма PHU LECHMAR поставляла крупные военные грузы «Промоборонэкспорту» и уже упомянутому выше «Укрспецэспорту».

Интересно, что эта конторка из Варшавы на поверку оказалось «пустышкой» с огромными долгами, которая до начала работы с Украиной совершила всего две поставки.

Каков результат? Террористическая угроза растёт, увеличивается число терактов по планете. Это, кстати, и естественная расплата Запада за усилия по выращиванию монстра – нынешнюю украинскую нацистскую, беспринципную, сверх-коррумпированную власть.

Но это проблемы, в первую очередь европейцев. Ведь такой разгул террористов «Старом свете» вполне может устраивать американцев. Подрывы «Северных потоков» это подтверждают.

Неуправляемость террористических организаций по миру явно преувеличена. Это один из мифов, который навязывают США. Так проще уходить от ответственности.