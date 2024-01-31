Оружие от Трампа било по русским колоннам – Царев не верит в миролюбие Дональда

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России не стоит рассчитывать на то, что политика США по отношению к ней смягчится с приходом на должность президента США Дональда Трампа.

Об этом в эфире интернет-канала «Baltnews» заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, Трамп уже доказывал, что готов снабжать Украину оружием и проводить более жесткую политику, чем президент от демократов.

«Никто не говорит о том, что Трамп будет лучше для России. Он всегда делал громкие заявления, а действия у него были достаточно жесткие по отношению к России. Мало того, сразу же, он только пришел к власти (при Обаме было эмбарго на поставку оружия Украине), буквально в течение нескольких дней после инаугурации Трампа, он начал поставлять оружие Украине. И это оружие очень хорошо под Киевом по нашим колоннам отработало», – сказал политик.

«Трамп применил оружие против Башара Асада. Помните, когда там сначала обвинили в том, что он применил химическое оружие, а на самом деле, был мощнейший удар по Башару Асаду, Байден этого не делал. И санкции процветали при Трампе, хоть он и говорил, что поладит с Россией, с Путиным – ничего такого не было. Не факт, что Трамп будет занимать такую беззубую политику по отношению к России. Кстати, в беззубой политике обвиняют Байдена по отношению к России сейчас очень многие», – заявил Царев.

Напомним, что именно при Трампе на Украину были поставлены противотанковые комплексы «Джавелин», что имел в виду Царев.