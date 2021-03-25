«Оружие самоликвидации»: Украинский миномёт «Молот» убил двух боевиков ВСУ

25.03.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Двое боевиков ВСУ погибли, ещё несколько получили тяжёлые ранения в результате разрыва канала ствола бракованного украинского миномёта «Молот», который за время конфликта в Донбассе убил и покалечил не один десяток украинских солдат.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на массовые случаи гибели военнослужащих в ходе применения не прошедшего заводские испытания украинского 120-мм миномета «Молот», промышленники по согласованию с командованием ВСУ возобновили его поставки в подразделения, выполняющие задачи в зоне ООС, что способствовало очередным потерям.

Так, 23 марта в 9 батальоне 59 бригады ВСУ из-за разрыва канала ствола миномета М 120-15 «Молот», который в рядах ВСУ прозвали «Оружие самоликвидации», тяжелые ранения получили четверо боевиков, двое из которых скончались на месте», – сообщил Осадчий.

При этом украинский комбат представил факт гибели подчинённых как результат нарушения правил при обращении с вооружением.

«Центральным ракетно-артиллерийским управлением отданы указания командующему ООС Кравченко – назначить комиссию для проведения разбирательства и установления реальных причин гибели боевиков», – добавил представитель оборонного ведомства.