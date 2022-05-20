«Оружие сдал, вещи досмотрели»: сдался в плен комбриг ВСУ

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Новости Украины

Сегодня с мариупольского комбината «Азовсталь» вышел и сдался в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына (справа на заглавном фото).

Об этом в своем телеграм-канале сообщила военкор Ирина Куксенкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели – в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану», – написала Куксенкова.

Также считает, что следующий конкурс Евровидения должно пройти на «Азовстали».

«Калына и Волына представят СИЗО Еленовки. И Кончиту Вурст, кстати, надо будет пригласить, она тоже с бородой», – иронизирует военкор.

В свою очередь московский политолог Сергей Марков называет Волыну «героем бандеровской, неонацистской части украинского общества» и напоминает, что тот записывал видео из подвалов «Азовстали», обращаясь с призывами их спасти.

«Ничего не помогло. Он был вынужден сдаться в плен солдатам ДНР. Пока еще не сдался замкомандира неонацистского полка Азов. «Калина». Это такая «сладкая парочка» с Азовстали. Оба они без сомнения являются военными преступниками и должны сидеть на скамье трибунала за использование мариупольцев в качестве Живого Щита. Глава ДНР Денис Пушилин заявил что такой трибунал для них будет международным. Правильно. Потому что их военные преступления играют важную роль в разрушении всеобщего мира в Европе», – подчеркнул Марков в своем телеграм-канале.

Напомним, что Волына был назначен комбригом после того, как ранее сдался в плен прежний командир полковник Баранюк.