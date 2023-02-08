Оружия Запада не хватает для победы – украинский националист

Запад дает Украине ровно такое количество оружия, которое позволяет поддерживаться на плаву, но не изменить ситуацию в пользу ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил член националистического подразделения «Легион Свободы» Руслан Андрейко.

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По мнению Андрейко, складывается впечатление, что Запад не помогает Украине завершить войну.

«Я вам скажу, что в интернетах и «фейсбуках» оно все намного красивее, все постоянно что-то передают, оно все очень долго идет и доходит. Но на самом деле на фронте есть определенные трудности с военной амуницией, с недостаточным количеством боеприпасов, и это проблема. Создается такое впечатление, что дают нам ровно столько, чтобы эта война продолжалась, но, чтобы она не закончилась нашей победой», – сказал националист.

«Я уверен, что есть возможности такие, чтобы предоставить Украине действительно то оружие, которым мы можем освободить полностью нашу землю и не терять наших бойцов, лучших в мире воинов, которые сегодня отдают жизни из-за того, что, например, недостаточно снарядов для пушек, которыми мы можем выбивать позиции орков, продвигаться вперед, недостаточно снарядов для танков, которые также очень прицельно работают, но нечем работать.

Поэтому эта техника есть, она работает, но наш фронт составляет 2,5 тысячи километров, и, к сожалению, этой техники и боеприпасов недостаточно для того, чтобы глобально изменить театр боевых действий и уничтожить российскую армию на нашей земле», – заявил Андрейко.