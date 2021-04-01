«Ось така х…, малята», или Ода украинизации

01.04.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

На этот текст меня сподвигла моя Фейсбук-лента, в которой люди — русские Украины — возмущаются украинизацией. Кто-то считает, что агрессивное принуждение к мове — что-то вроде жеста отчаяния со стороны государства от осознания того, что не быть искусственно созданной Украине украинской. Кто-то ужасается будущему в обществе дегенератов, взращенных и унавоженных на новом украинском образовании (мы уже живем в этом будущем). У кого-то крик души на тему, в каких же единицах измеряется ненависть собирательных вятровичей к нам, русским?!. И с доводами, и с эмоциями я согласна. Со всеми. Сама об оголтелой украинизации пишу и буду писать. Без толку, правда. Так что считайте это чем-то вроде наскальной живописи, доставшейся нам в наследство от пращуров. Так и тут — может, хоть через века люди прочитают и дотумкают, как делать не надо. Хотя Булгаков по поводу украинизации уже все сказал. Только неокурицкие — не доктора уже, а сборщики стеклотары и прочие жертвы абортов в виде козаков гаврилюков — сумели пробить даже это, описанное гением, дно.

В общем, почитала я ленту, и вдруг, вместо того, чтобы в очередной раз схватиться за голову, поймала себя на крамольной мысли — а мне все равно. «Больше того, — подумала, — что же вы на эту украинизацию так ополчились?». Она же, по сути, есть фикция, ширма, кружевной кантик на обшивке гроба, белое неуместное платье на престарелой невесте из публичного дома. Неужели вам не наплевать на глупые лицемерные ритуалы? И что это за возмущения — мол, челобитные своим убийцам трудно подавать, языком не владеем? А, во-первых, и не надо подавать — достойней умирать стоя. Вы же на субсидии по коммуналке челобитные со словарем пишете, а вам все равно отказывают. Тогда зачем вы это делаете? А, во-вторых, при желании можно ведь хоть крестиком, хоть Жопой подписаться — главное ж не на мове, а русский исковеркать, неужели вы до сих пор не поняли?

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Ситуация вообще такова, что, например, когда ты, присутствуешь при составлении протокола и подсказываешь новому украинскому полицейскому буквы в принципе, любые, хоть на эльфийском, он уже рад. А не дай бог до суда дойдет, знай себе «Слава Украине!» кричи, и все хорошо будет. Зачем только это хорошо в стране, где хорошо быть не может?

Или вы что, фильм Сенцова на украинском языке посмотреть собрались? Сколько там у него — один, полтора, половинка? Никогда не поверю. Вам интересно, что может отмочить «оракул»-интервьюер Гордон? Так у него бесноватая Поклонская и глава МВД Аваков все равно по-русски говорить будут, потому что и по-другому не умеют, и рейтинги Гордону нужны.

Будущее детей? А разве, работая махателем рук в костюме хот-дога, надо разговаривать?

Инструкции к лекарствам? Просто запомните, что таблетка — это пигулка и, пока украинцы не изобрели свои цифры и дозировки, читайте себе, на здоровье!

И даже сериал «Секс в большом городе» на украинском смешнее — «Смоктала Саманта, смоктала», угу, «втомилася; не спочивать пiшла в снопи, пошкандибала…».

То есть украинизация — это совсем не страшно (по сравнению с остальным).

Страшно другое.

Дело в том, что украинизация — это всего лишь прикрытие геноцида, чтобы мировая общественность не спросила «А вы кроме истребления населения еще что-нибудь умеете?». И они такие «Так вот же — украинизация»! И книжки жжем, и неграм пальцы за русские песни рубим, и пельмени те, проклятые, запрещаем, и подстрочник у нас в оперном к «Травиате» «Гоп-гоп-гэй, Грыцю, гэй», и штрафы!». А это же уже совсем другой коленкор — это же целевое использование средств на установление государственности, а не хвост собачий, понимаете! Зер гут, понимаете! Политика, а не просто так!

Да, ребята, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что никому эта Украина не нужна, что даже если определенная прослойка в России называет русских украинцев криптобандеровцами и «не так вставшими», то уж в Америке и ЕС на само наше существование наплевать. И Украина для означенных ребят что-то вроде пакета с пакетами, на главном из которых написано «Сомали», но иногда, в качестве экзотики, из него можно извлечь и помятую, не стиранную, вонючую «Украину». Ведь дяде Сэму прикольно будет сфотографироваться с экзотической обезьянкой из колонии, которая себе лишних колец на потешную президентскую цепь навешала — бряц-бряц. И даже если политеса ради у обезьянки поинтересуются, чем можно объяснить такое небывалое количество исков в Европейский суд по правам человека на Украину от самих украинцев (хоть в Книгу рекордов Гиннеса заноси!), она ответит: «Так это ж все издержки из-за борьбы с агрессором, вы что ж, не понимаете?! А у нас вот украинизация — обратите внимание». Это даже не для того, чтобы унизить нас. Тем более что униженным голодом все равно «хлеб» или «хлiб».

Кстати, у меня даже есть подозрение, что никаких драконовских мер по дальнейшей украинизации больше предприниматься не будет, потому что цель достигнута. Вспомним, когда в новогодние праздники украинцы получали платежки ЖКХ по новым ценам и теряли дар речи, СМИ трубили исключительно о вступившем в силу «мовном законе». Да и сейчас — вот вам простая арифметика — если человек умрет от отсутствия средств на медпомощь, или пенсионера хватит инсульт после упомянутой платежки, или коллекторы доведут до самоубийства целую семью — об этом напишут одну новость (если вообще напишут). А если в каком-нибудь трамвае — неважно, что во Львове, что в Одессе — поскандалит быдло и в качестве последнего аргумента начнет призывать говорить на языке или на мове, об этом выйдет сотня новостей, а с перепечатками миллион, а с упоминанием в соцсетях — миллиард. Это, как в аквариуме, знаете — необязательно травить рыб напрямую, достаточно просто перестать их кормить и менять воду. И рыбы все сделают сами — пожрут друг друга. Сначала мелкие вымрут и слабые, а крупные и наглые днем позже. «Главрыбе» даже рук пачкать не придется — знай себе, перед МВФ отчитывайся. Именно это сейчас и происходит с Украиной. И, ей богу, нет никакой разницы, на каком языке в это время бубнят вести с несуществующих, проданных и разоренных украинских полей.

Ерунда эта ваша украинизация на фоне мора, который замалчивается. А на некоторых сограждан посмотрю, им она даже как развлечение — 30 лет не замечали и вдруг прониклись: «Ой, мне тут в моей спекулятивной будке прейскурант по-русски писать не весели». И давай вопить, делать украинизации рекламу. А Донбасса не замечали, 2 мая в Одессе тоже. Так скоро и наживаться будет не на ком. Ось така х…, малята.