«Осадков будет выше крыши» – метеоролог дал прогноз по «контрнаступу»

Украина не смогла использовать идеальные погодные условия для своего контрнаступления, у нее осталась одна неделя.

Об этом в эфире «Соловьев.лайв» заявил военный метеоролог Евгений Тишковец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сейчас мы приближаемся к тому моменту, что погодная лафа заканчивается. Я думаю, осталась неделя. С 5-6 октября пойдут первые фронтальные системы и циклоны, первые значимые дожди. Начнется распутица, но она еще не будет катастрофической. Самое сложное пойдет уже в конце октября-ноябре», – сказал Тишковец.

Он прогнозирует, что предстоящая зима начнется поздно и будет теплой.

«По моим прогнозам, осенне-зимний сезон будет дефицитным с точки зрения осадков на линии СВО. А с точки зрения температуры – на 2-3 градуса теплее положенной нормы. Зато февраль, концовка зимы и начало весны… осадков выпадет выше крыши – 30-40% превышение. В общем, грязища будет.

По замерзанию почвы будут большие проблемы. На Украине замерзает все только к середине зимы. Тот же Днепр в районе Киева замерзает 17 декабря, в районе Запорожья 2-3 января. Это при идеальных условиях. А с учетом прогноза – все это будет сдвинуто на вторую половину зимы», – сказал Тишковец.