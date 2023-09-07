«Осень будет временем ракетного террора» – украинский эксперт об успехах ВПК РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Населению Украины нужно готовиться к тому, что осенью российская армия будет наносить массовые удары по территории страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Золотарева, не стоит рассчитывать на то, что ракеты у России, которыми она может бить по Украине, закончатся.

«Без десяти шесть разбудила ПВО, очередная ракетная атака. Увы, многие, кто надеялся, что ракеты у агрессора кончатся, с учетом того производства, которое есть в Российской Федерации, на это рассчитывать не приходится. К сожалению, осень будет временем ракетного террора, к этому надо готовиться», – заявил Золотарев.

Напомним, ранее представители Офиса президента Украины неоднократно заявляли, что ракетный потенциал России иссякает, и даже называли количество оставшихся ракет. В январе этого года тогда еще советник Офиса Зеленского Алексей Арестович заявлял, что их хватит на четыре массированных атаки.