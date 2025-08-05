Осень – время штурма Славянско-Краматорской агломерации

Сергей Вредников.  
05.08.2025 19:20
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


С освобождением Часов Яра для российской армии открывается дорога на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С освобождением Часов Яра для российской армии открывается дорога на Славянско-Краматорскую агломерацию. Об этом...

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«Часов Яр находится на возвышенности, сложный рельеф местности. Когда наши войска уже вышли на западные окраины Часов Яра, то здесь для нас открылись серьезные возможности по направлению Константиновка, Дружковка, Краматорск.

Поскольку после Часов Яра идет в основном равнинная местность, противник еще пытается, скажем, закрепиться в окрестностях Часов Яра, проводит контратаки. Тут тоже не нужно заниматься шапкозакидательством, довольно-таки серьезные силы украинское командование бросает на данный участок», – сказал подполковник.

«Но пока все попытки обернулись крахом для украинского командования. И наши ребята сейчас закрепляются и усиливаются как раз уже на западных окраинах Часов Яра для дальнейшего продвижения. В дальнейшем будут зачищены ближайшие лесополосы. И после некоторой оперативной паузы пойдет продвижение на данном участке.

В целом могу характеризовать положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности Луганской народной республики. И сейчас последний месяц лета будет по большей степени подготовительным для уже осенней кампании наших войск», – подчеркнул он.

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