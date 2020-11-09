«Осенний марафон» белорусской оппозиции приближается к печальному финишу

09.11.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиция медленно, но неотвратимо приходит к принятию своего поражения. После фактического провала вчерашнего воскресного марша (было задержано около тысячи участников) нарочито бодрые слова ободрения послали своим последователям из уютной Европы политэмигранты.

Марионетка западных спецслужб самопровозглашенный национальный лидер Светлана Тихановская признала, что быстрой победы уже не будет.

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«Да, наш путь к свободе оказался марафоном – но мы уже не сойдем с дистанции. Никто, кроме нас, не освободит наших родных из тюрем и не вернёт домой всех, кому пришлось уехать. К той жизни, как раньше, уже не вернуться – и вы это знаете. Режим необратимо закапывает себя в преступлениях и долгах», – написала Тихановская в соцсетях.

Польская сеточка телеграм-каналов косвенно признает фиаско своих «анимаций» и призывает адептов переключиться на экономический саботаж режима. Из Варшавы призывают не делать крупных покупок, не покупать товары белорусских производителей, по возможности оплачивать товары и услуги «мимо кассы», а за коммунальные услуги вообще не платить.

Оппозиционер Петр Кузнецов фиксирует, что «последние две акции не добавляют оптимизма».

«Причины спада, вроде бы, на поверхности. Во-первых, реально придавил COVID. Слишком много людей болеют и сталкиваются с ним. Во-вторых, конечно же, усталость. Три месяца постоянных протестов, а главный результат так и не достигнут – для многих это сильный демотиватор. В-третьих, волна репрессий и эмиграции – многих садят, многие уезжают. Число тех, кто готов ходить «каждыйдень» сокращается физически», – пишет Кузнецов в своем телеграм-канале.

Он прогнозирует, что протесты растянутся на год-два прежде, чем дадут какой-то видимый результат, и призывает быть готовыми к жертвам.

«Реальность такова, что битвы за власть не выигрываются протестами по воскресеньям, потому что в понедельник — на работу. Это так не работает. Вопрос победы — это всегда вопрос цены, которую стороны готовы заплатить. Чем быстрее нужен результат, тем выше цена и риски, и наоборот. Белорусы не собираются переходить к насилию (и совершенно правильно), в основной массе своей не стремятся рисковать даже рабочим местом, а это значит, что процесс не может быть быстрым просто по определению», – пишет Кузнецов.

Анархист Николай Дядок уверяет: даже если протесты закончатся, режим все равно обречен, и призывает к терпению.

«Спад протестов не означает их конец. И даже окончание протестов на какое-то время не будет означать, что система сохранится. Почему? Потому что она изжила себя. Всё. Оставим пессимизм до лучших времён. На нашей стороне правда, на нашей стороне время. От нас требуется лишь смелость и терпение. Просто берём и делаем своё дело. Каждый день», – написал Дядок.

А вот редактор американского «Радио Свобода» Сергей Наумчик нашел виноватого. Им ожидаемо оказался президент РФ Владимир Путин.

«Была еще и поддержка Лукашенко Путиным; без нее Александр Григорьевич бесспорно встречал бы золотую осень на Рублевке или в Дубаях, или даже и в Минске, но вовсе не во Дворце Независимости. Белорусскому обществу еще придется осознать роль Кремля в подавлении народных протестов», – написал Наумчик в своем телеграм-канале.

Он призывает интеллигенцию продвигать «настоящую, а не искаженную пророссийскими учеными» версию белорусской истории, включая бело-красно-белый флаг и «Пагоню».

«Объясните, в чем конкретные преимущества государственной независимости (начиная с того, что юношам не нужно служить на Дальнем Востоке, не говоря о гробах из зон «жизненно важных российских интересов»). Это то, что делал БНФ на рубеже 80-90 лет, но нынешние возможности с соцсетями, телеграмм-каналами — несравнимы с тогдашними», – написал Наумчик.