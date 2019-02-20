«Осенью будут такие бои, что нам и не снилось» – киевский политолог

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Избранный на Украине новый президент меньшинства олигархов интересует мало – они делают ставку на парламентские выборы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский политолог Кирилл Молчанов.

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«Всё это перетечёт в парламентскую кампанию. И если мы месяц обговариваем, а вы говорите, что общество устало, так это только начало. Вся эта эпопея будет где-то до конца октября как минимум. Независимо от того, кто победит на выборах, следующий президент будет президент от меньшинства. На подконтрольной Украине территории сейчас где-то 30 миллионов избирателей, явка будет низкая, процентов 55, соответственно, придут на выборы миллионов 16.

Чтобы победить, нужно набрать во втором туре минимум половину, то есть восемь. Думаю, что половину никто не наберёт, соответственно, у следующего президента уровень легитимности среди народа будет где-то на 6-7 миллионов украинцев», – рассказал эксперт.

«Это говорит о том, что после присяги нового гаранта у него начнётся куча проблем: что делать с Верховной радой, что делать с правительством, с МВФ. Потому, я думаю, ситуация такая, что большинство серьёзных олигархических групп вообще ставит не на президента, а исключительно на выборы в Верховную раду, и все ресурсы будут брошены на осень. Там будут такие бои, что нам даже не снилось», – добавил Молчанов.