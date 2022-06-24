Осенью киевские дети будут сидеть в подвалах – в школах готовят бомбоубежища

24.06.2022  08:28 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Местная власть, Образование, Общество, Украина
Новости Украины

К осени во всех школах Киева будут оборудованы подвалы и другие защитные укрытия на случай бомбежек и артобстрелов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко по итогам сессии Киевсовета.

К осени во всех школах Киева будут оборудованы подвалы и другие защитные укрытия на...

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«Киевсовет одобрил решение, которое позволит начать процесс устройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет. Мы должны привести в порядок – отремонтировать или отреконструировать, обеспечить необходимыми средствами – укрытия в коммунальных школах и садах. Ведь война идет, остается угроза ракетных обстрелов столицы. И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и вообще киевлян», – говорится в сообщении.

Соответствующий проект решения «Об обеспечении условий создания простейших укрытий в учреждениях дошкольного и общего среднего образования коммунальной собственности» поддержали 85 депутатов.

Ранее украинское Минобразования сообщило, что местные власти будут сами решать, как учиться детям в школах ввиду боевых действий – офлайн или онлайн. Глава Минобразования отметил, что только при наличии гарантий безопасности для участников образовательного процесса будет офлайн-формат обучения.

 

На Украине школьники возобновят обучение с 1 сентября. Однако они смогут пойти только в те учебные заведения, дома которых оборудованы укрытием на случай обстрела и только в тех регионах, которые не затронуты боевыми действиями.

Напомним, когда Украина послала карательную экспелицию в восставший Донбасс весной 2014 года, тогдашний президент Петр Порошенко заявлял на митинге своих сторонников, что «наши дети будут ходить в школы, а их дети ( жителей Донбасса – Ред) будут сидеть в подвалах» прячась от обстрелов.

 

Тогда эта фраза Порошенко подавалась украинской пропагандой как мессидж «сепаратистам» – мол, вот такая цена у вашего нежелания признавать украинскую власть. Сегодня, спустя 8 лет, война пришла и на остальную Украину, сравняв счет.

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