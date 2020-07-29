Осенью на Украине начнется драка за суверенитет

29.07.2020, Киев, Игорь Петров

Партия «Слуга народа» не справляется с ролью государствообразующей силы, что окончательно станет ясно на местных выборах осенью.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, мы не суверенны, и наши суверены – вассалы других. На этих выборах мы, наверное впервые, столкнемся с феноменом борьбы за суверенитет. Знаете почему? В рамках внутривидового сформировались новые центры влияния, они смещены в регионы.

Центральная власть, которая представлена президентом и партией «Слуга народа», не справляется с ролью государствообразующей силы. Это слово было очень популярно в 90-е годы. На «Слугу народа» и надежда была как на новое поколение, которое вернет государство людям. Так же воспринимался приход «молодых, новых, талантливых», которые убирают старых, проворовавшихся. С этой исторической ролью «Слуга народа» не справляется – разбрелись, раскупились, разошлось по внутрикорпоративным квартиркам. И получается, что драка за местную власть будет дракой за перераспределение суверенитета.

Особенность нынешнего режима, режима «Слуги народа» состоит в том, что разрыв между государственной машиной и интеллектуальной сферой достиг огромного размера. Любой организм без высшей нервной системы превращается просто в набор клеток, которые просто расползаются. И мы на этой грани.

Но мне кажется, что та социальная повестка, которая будет формироваться в ходе предвыборной кампании, будет для нас холодным душем. Я жду не самих выборов, я рассчитываю на холодный душ в ноябре. Возможно, тогда, в процессе поствыборного отрезвления, вернутся к повестке внутриполитической, к проблеме регионов, к проблеме мирной политики. Сейчас эти темы прост окажутся непонятными», – сказал Ермолаев.