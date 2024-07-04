Осенью начнутся переговоры после масштабного финального сражения в августе – полковник СБУ

В конце лета – начале осени случится серьёзная эскалация на фронте, которая может закончиться началом переговоров.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как одна, так и другая армия готовятся к решающему военному событию. Это событие будет август-сентябрь. Сейчас идёт подготовка, а раз они готовятся, значит, это произойдёт», – сказал Стариков.

«Перед началом переговоров должна быть эскалационная составляющая. Она будет август-сентябрь, когда обе стороны уже на поле боя определят, что мы ничего не сможем сделать.

Здоровяк стоит, не может поймать своим кулаком средний вес; а средний вес здоровяка бьёт, там нефтебаза взорвалась, там… ну и что, у них этих нефтебаз», – рассуждал он.