30.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина, Финансы
Просмотров:

Осенью ползучая девальвация завершится обвалом гривны


На анонсированное минсоцполитики Украины повышение минимальной зарплаты денег нет, поэтому придется проводить дополнительную эмиссию, что приведет к девальвации гривны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Понятно, что идут местные выборы и хочется кинуть какую-то косточку избирателю в виде повышения минимальной зарплаты. Откуда брать деньги? У нас не запланировано до конца года повышения минимальной зарплаты. Тем более речь идет скорее всего о так называемой индексации зарплат, пенсий и других социальных выплат.

Мы должны понимать, что, скорее всего, осенью, будет девальвация гривны. Она и так продолжается, ползучая девальвация, а осенью есть все основания к тому, что она может усугубиться.

Поэтому я думаю что это что-то такое популистское, в канун местных выборов, чтобы заработать какие-то баллы перед малоимущим электоратом, а таких у нас очень много, тем более что карантин дал свои негативные плоды.


Вы знаете, что у многих и закончились сбережения или существенно снизились за период карантина, за период трехмесячного простоя. Поэтому понятно что надо косточку бросить перед выборами. Я не исключаю, что найдут дополнительные средства путем просто включения станка и печатание купюр, путем дальнейшего обесцениванию гривны», – сказал Гайдай.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть