Осенью Порошенко грозит уголовное дело в США

03.06.2020, Киев, Игорь Петров

Производство по уголовному делу бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко может быть начато перед американскими президентскими выборами.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил депутат ВР прошлых созыввов Александр Онищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что если и будет криминальная история по Порошенко, то она будет по финансовым документам, которые сегодня у Джулиани. Я так понимаю, что они готовы к серьезным выступлениям прокуратуры по Байдену и Порошенко где-то в сентябре-октябре, за месяц-два до выборов в Америке. На сегодняшний момент у них информационное поле забито коронавирусом и вот этими демонстрациями, которые сегодня там происходят. Основной козырь они выложат в сентябре», – считает политик.

По его словам, украинские власти не будут преследовать Порошенко, поскольку нынешний президент Владимир Зеленский заинтересован в его поддержке.

«У Зеленского полное взаимодействие в Порошенко. Порошенко для него соратник, они голосуют вместе. Я так понимаю, сегодняшней власти невыгодно применять какие-то санкции против Порошенко, судить его. Все, что обещал Зеленский, не приходит в действительность.

В Америке – да, может сыграть определенную роль то, что Байден проиграет выборы. Но мы же не боремся за то, чтобы Байден проиграл Трампу. У нас одни интерес – наказать Порошенко. Это коррупционер, меня раздражает что, (все происходит) благодаря тому, что у него много денег. Если раньше у него было 700 миллионов, то он окончил президентский срок с состоянием 1,4 миллиардов долларов.

Он стал одним из самых богатых людей Украины. Он имеет серьезный финансовый ресурс, может финансировать различные политические проекты, и ему не страшны те 15 уголовных дел, которые идут по нему. Благодаря деньгам он имеет возможность откупиться и подкупать всю политическую элиту», – сказал Александр Онищенко.

Причина того, что они с Зеленским стали соратниками – финансовые возможности Порошенко.

«Это деньги прежде всего. У Зеленского в партии нет денег. Надо поддерживать партию, Зеленский надумал идти на следующие президентские выборы. Надо собирать финансовый ресурс. Зеленский может говорить «я не беру денег, я честный», но мы понимаем, что как только люди добираются до верхушки власти, у них всегда меняется мировоззрение и они начинают думать, как выиграть следующие выборы», – сказал Онищенко.