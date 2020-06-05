Осенью президент Украины может стать генералом без армии

05.06.2020, Киев, Игорь Петров

Партия «Слуга народа» не готова к местным выборам и ее могут ждать неприятные сюрпризы, например, при выстраивании отношений президента с действующими региональными элитами, которые могут давать ему ничем не подкрепленные обещания поддержки.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели, что сначала была попытка наскоком порешать, всех прогнуть. Но оказалось, что они – не пугливые люди. Приходится договариваться. Мы видим, что Зеленский идет на определенные договоренности с Геннадием Трухановым в Одессе, что создает еще один центр потенциальной опоры президента. Похожие процессы идут в Харькове, где одни говорят – надо продавливать, другие – надо договариваться. Такая же ситуация в Днепропетровской области и других регионах.

И здесь у Зеленского есть большой риск «дать в штангу», его предшественник это очень ярко показал когда публично и Кернес и Труханов обещали ему поддержку, как и ряд других мэров менее значимых и публичных, а потом в результате его даже не то, что кинули, а просто «ну, не смогли, так получилось, извиняйте, Петр Алексеевич, ну непопулярен вы в народе».

Поэтому здесь большой риск для «Слуги народа». И если результаты будут плачевными на этих выборах, то Зеленский останется генералом без армии. Его парламентская фракция уже расколота на несколько групп влияния, и она начнет просто разбегаться. Среди мажоритарщиков будут появляться какие-то депутатские группы, может, они будут ориентироваться на другие проекты, на ту же партию Шария, на «Наш край» и т.д.

Партия власти к выборам не готова. Есть такие аспекты политического бытия Украины, которые не сулят «Слуге народа» ничего хорошего», – сказал Сергей Белашко.