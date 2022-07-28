Осенью Россия выложит «ядерный козырь» на стол – депутат Госдумы

Новости Украины

К осени Россия поменяет свою стратегию в отношении происходящего на Украине, положив на стол «козырь» в виде ядерного оружия, как фактора сдерживания.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, формат спецоперации также будет изменен, о чем свидетельствует решение об упрощенной выдаче гражданства РФ всем гражданам Украины, независимо от географии проживания.

«Это касается указа о гражданстве, который меняет всю конфигурацию будущую, предоставляя жителям Украины в будущем – всем, до последнего человека, гражданство России. Это претензия на восстановление отечества, как минимум, в этих границах, потому что раньше такого не было, это тоже поворот. Раньше мы только Донецк и Луганск, сейчас вся Украина, это значит, что у нас поменялись форматы стратегически и геополитически. Эта информация Путина о том, что мы еще не начинали – это означает, что начнем. И это «начнем», конечно, после определенных глубоких реформ в Москве, которые сопровождают восстановление суверенитета. То есть, грубо говоря, может быть, только на 50% важные события происходят в Донецке, Луганске, Херсоне и так далее. А процентов на 50 они происходят в московских кабинетах. Именно здесь мы ожидаем серьезных реформ. Под это готовится закон и под иноагентов, и многое другое, после которых начнется второй этап освободительной специальной операции уже с задействованием того, что Путин обещал еще в конце прошлого года – равную и неделимую безопасность, то есть, с использованием сдерживающего фактора – ядерного оружия. На сегодня этого нет, мы воюем без козырей. Понятно, что вести операцию без козырей против всего мира – это странно. Значит, козыри на стол лягут. Так что я исхожу из того, что пока это столкновение стратегий. Стратегия на стратегию поперла. И думаю, что где-то к осени мы будем менять свою стратегию…», – прогнозирует он.

«Не забывайте – это конфликт не с Киевом, это конфликт с НАТО, с Вашингтоном – это обычный исторический конфликт… Мы имеем дело с блоком НАТО. С Какой стати они остановятся – им, что, жалко будет какого-то жителя Украины? Нет, они будут стоять до последнего. То есть, тут даже не получится взять Киев и остановиться, придется идти дальше. Другое дело, что методы. Я почему упомянул, что придется запускать главный козырь – ядерное сдерживание через механизм равной и неделимой безопасности. Нам придется останавливать поставки оружия, формулировать эту задачу», – отметил Федоров.