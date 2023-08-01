Осенью Северо-Крымский канал закроют на ремонт – Аксёнов рассказал, что будет с оставшейся водой

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Построить насосную станцию и тракт водоподачи из Днепра в Северо-Крымский канал в существующих условиях не представляется возможным.

Воды в канале осталось на 2,5-3 месяца – ее разбирают на орошение, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Республике Крым сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет», – написал он в своем телеграм-канале.

Оставшуюся в канале воду после поливного сезона спустят в наливные водохранилища. Их суммарный запас составляет около 200 миллионов кубометров воды. Еще 185 миллионов кубометров накоплено в водоемах естественного стока благодаря июльским дождям.

В частности, два главных водохранилища Ялты – Загорское и Счастливенское – заполнены на 88% и 85%, соответственно. В них накоплено больше 30 миллионов кубометров воды, чего хватит на год даже при полном отсутствии осадков.

В октябре-ноябре Северо-Крымский канал закрывается на ежегодный плановый ремонт, а первый пуск днепровской воды начинается в начале апреля.