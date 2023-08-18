Осенью США попытаются склонить Россию к переговорам – Бортник

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Президент США Джо Байден загнал себя в ловушку на Украине – и теперь вынужден срочно искать способы заморозить конфликт, чтобы не стать врагом для всего своего народа.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идею заморозки конфликта не прочь поэксплуатировать администрация Байдена, которой очень важно обеспечить контроль над ходом войны в период президентских выборов. Ведь иначе, если война будет развиваться по бесконтрольному сценарию, то высока вероятность того, что именно военные действия на Украине могут оказать негативное воздействие на результаты Байдена на президентских выборах. Россия может пойти в новое локальное наступление, занять определённые территории, что противниками Байдена будет подано американскому обществу как неэффективное использование денег американских налогоплательщиков, а речь о сотнях миллиардов долларов. И в целом это будет подано как полный провал внешней политики Байдена», – сказал политолог.

По его мнению, в связи с этим через несколько месяцев запад начнёт активно склонять Россию к переговорам.

«Поэтому, я думаю, что уже поздней осенью международные консультации в отношении мирного урегулирования, могут трансформироваться в переговоры, тайные или явные. Возможно, не в прямом формате, а через посредников», – резюмировал он.