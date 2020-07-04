Осенью судьба Украины будет решаться в уличных столкновениях

04.07.2020, Киев, Игорь Петров

Все политические силы и местные элиты Украины обзаводятся собственными силовыми структурами, готовясь к уличным схваткам во время местных выборов.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создается впечатление, что в очередной раз судьбы Украины может решаться на улицах. Все политические силы готовятся именно к уличным схваткам. Мы видим выступления Шария и его партии, мы видим приход Турчинова в «Европейскую солидарность». Если кто-то скажет, что это приход только для того, чтобы организовать местные выборы, я этому посмеюсь в лицо.

Турчинов – не фигура для местных выборов, он, очевидно, приходит или потому что «Европейская солидарность» считает весьма вероятными парламентские выборы, или потому что «Европейская солидарность» считает весьма вероятными масштабные уличные протесты. Турчинов – фигура такого калибра.

Мы видим создание внутри ОПЗЖ своего боевого крыла. Видим ускорение процессов в регионах, формирование разного рода муниципальных гвардий, казаков и прочее. То есть местные элиты тоже пытаются обзавестись своими силовыми структурами. Видим, что Нацкорпус и воспрянувший «Правый сектор» тоже собираются удержать свое доминирование на улице.

Поэтому складывается впечатление, что осень будет очень протестная, и этой осенью нас ожидает схватка за улицу. Схватка, возможно, такого уровня, который мы не видели с 2013-2014 года», – сказал политолог.