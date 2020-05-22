Осенью Украину ожидает хит-парад юго-восточных реваншей – львовский журналист

22.05.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Осенью на местных выборах в основных городах-миллионниках Юго-Востока Украины будут избраны мэры от пророссийских сил.

Об этом по видеосвязи из Львова в эфире луцкого «Общественного интерактивного телевидения» заявил скандальный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В октябре у нас состоится хит-парад юго-восточных реваншей. Под юго-восточными реваншами я подразумеваю хит-парад мэров, которые в основных городах-миллионниках Юго-Востока будут избраны от пророссийских, прокремлёвских сил. Это даст хорошую пищу для другой части Украины, для которой Украина – это не просто ностальжи за колбасою по 2.20, а для которой Украина за время этой российско-украинской войны стала ценностью, добытой или осознанной. Как раз другая часть Украины будет иметь возможность наконец увидеть, собственно, реальную, не виртуальную, не причёсанную медиа мировоззренческую картину своей собственной страны.

Я хочу, чтобы остальная страна всё-таки немного разозлилась. Потому что эта постоянная свинья, которую нам подсовывает Юго-Восток как наиболее пророссийская электоральная часть на карте Украины. С 90-го года они голосовали или за коммунистов, или за отбитых донецких, или за тех быков нынешних кремлёвских. То есть это всегда была действенная электоральная база, которая не теряется, которая подживляется, которая поддерживается, которая взращивается практически в лабораторных условиях.

Так вот, эти свиньи, которых нам постоянно подсовывает пророссийская часть, должны всё-таки в здравом смысле накрутить остальную часть страны. Не по части противопоставления или каких-то демаршей, а по части такой хорошей эмоциональной злости перекрывать всю пророссийскость своей украинщиной», – заявил Дроздов.

«Поэтому для меня этим местные выборы должны бы были немного накрутить пружиноподобно ту украинскую часть на то, чтобы она реваншировала. Потому что в 2019 году победила не Украина, не украинское начало, не украинский вектор, а победило вот это переходное постсоветское пионерское с пилоткой на голове.

Поэтому как раз когда, если не сейчас, на местах нужно полностью брать реванш, надо вставлять «Слугу народа» по полной программе, загонять эту всю москальню под глубокий плинтус, издеваться над ним, троллить, стебаться и вести очень агрессивно именно на местах. Потому что на центральном уровне они удержат свои позиции, а вот на местах они полностью посыпятся», – уверен львовский журналист.