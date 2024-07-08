Осенью Украину принудят к перемирию – разыскиваемый в РФ украинский политолог

Вадим Москаленко.  
08.07.2024 15:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Сейчас политики многих стран конкурируют за возможность стать миротворцами по Украине, что говорит о скором прекращении боевых действий.  

Об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый в РФ за призывы убивать российских журналистов на Донбассе украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас политики многих стран конкурируют за возможность стать миротворцами по Украине, что говорит о...

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«Сейчас Орбан впрягся в контексте войны, и пытается натянуть на себя тогу миротворца. Что-то грядёт. Заметьте, все сейчас борются за тогу миротворца – Эрдоган, саудиты, даже Болгария включилась.

А наша власть в очередной раз отличилась, болгарам тоже умудрились нахамить, несмотря на то, что на их производствах мы производим советские боеприпасы», – сказал Романенко, подразумевая резкое заявление посольства в Софии с призывом не вмешиваться в украинские дела.

«Если много игроков входят в тему перемирия, значит, речь о перемирии. Как говорится, если что-то крякает, как утка, значит, наше кряканье – по поводу перемирия. Но это не означает, что со дня на день. Я думаю, в течение полугода, к концу осени, всё решится», – резюмировал Романенко.

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