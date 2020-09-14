«Осенью Украину ждет шухер, чреватый распадом» – Червоненко

14.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Местные выборы, которые должны состояться в октябре этого года, могут стать спусковым крючком к дальнейшему развалу Украины.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший министр транспорта и связи, экс-губернатор Запорожской области Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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