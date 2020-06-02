Осенью Украину ждёт пустая казна, девальвация гривны и разгул криминала – Гайдай

02.06.2020, Киев, Игорь Петров

У Украины нет ресурсов для поддержания курса нацвалюты, и если она не получит очередной транш МВФ, курс гривны возобновит падение. По мере ухудшения социально-экономической ситуации в Украине будет ухудшаться и криминогенная ситуация, пока она не достигнет своего пика осенью.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил кандидат исторических наук политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас стабилизационный фонд намного меньше, чем даже в той же Румынии или Болгарии, в беднейших странах Евросоюза. И он уже почти исчерпан. С чем мы придем к осени? Мы придем с пустой абсолютно казной. Я, конечно, не финансист, но есть основания для девальвации гривны осенью, для дальнейшей девальвации. Уже не только 27-29 (гривен за доллар), а намного выше.

Поэтому понятно, что шаги монобольшинства так называемого, хотя это уже не монобольшинство, это уже расширенная коалиция в рамках и «Слуги народа», и партии Порошенко – иногда даже «Платформы за жизнь», понятно, что их действия никакой критики не выдерживают, как и действия нашей нашего правительства.

У меня большие сомнения, что им удастся найти какие-то альтернативные источники финансирования бюджета и казны Украины и, собственно, этого так называемого стабилизационного фонда, который должен подпитывать те сферы, которые больше всего пострадали от карантина.

Поэтому я думаю, что ключевой вопрос будет – дадут нам деньги в МВФ или не дадут. И вот уже из этих денег мы будем черпать – и для латания дыр в пенсионном фонде, и латания дыр для бюджетников, и для так называемого стабилизационного фонда. Все будет идти в основном от МВФ», – резюмирует политолог.