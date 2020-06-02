02.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Осенью Украину ждёт пустая казна, девальвация гривны и разгул криминала – Гайдай


У Украины нет ресурсов для поддержания курса нацвалюты, и если она не получит очередной транш МВФ, курс гривны возобновит падение. По мере ухудшения социально-экономической ситуации в Украине будет ухудшаться и криминогенная ситуация, пока она не достигнет своего пика осенью.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил кандидат исторических наук политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас стабилизационный фонд намного меньше, чем даже в той же Румынии или Болгарии, в беднейших странах Евросоюза. И он уже почти исчерпан. С чем мы придем к осени? Мы придем с пустой абсолютно казной. Я, конечно, не финансист, но есть основания для девальвации гривны осенью, для дальнейшей девальвации. Уже не только 27-29 (гривен за доллар), а намного выше.

Поэтому понятно, что шаги монобольшинства так называемого, хотя это уже не монобольшинство, это уже расширенная коалиция в рамках и «Слуги народа», и партии Порошенко – иногда даже «Платформы за жизнь», понятно, что их действия никакой критики не выдерживают, как и действия нашей нашего правительства.

У меня большие сомнения, что им удастся найти какие-то альтернативные источники финансирования бюджета и казны Украины и, собственно, этого так называемого стабилизационного фонда, который должен подпитывать те сферы, которые больше всего пострадали от карантина.

Поэтому я думаю, что ключевой вопрос будет – дадут нам деньги в МВФ или не дадут. И вот уже из этих денег мы будем черпать – и для латания дыр в пенсионном фонде, и латания дыр для бюджетников, и для так называемого стабилизационного фонда. Все будет идти в основном от МВФ», – резюмирует политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть