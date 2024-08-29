Осенью в Молдове может быть запрещена Православная Церковь по украинской модели

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Молдавская митрополия, обладающая автономным статусом в составе Русской Православной Церкви, может быть объявленной в Молдове вне закона по украинскому сценарию. Этот закон парламент Молдовы может принять уже осенью этого года, после президентских выборов, которые пройдут 20 октября. Об этом заявил депутат парламента от правящей в Молдове партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я буду немного радикальным, но придёт момент, когда и мы, как Украина, отречёмся от Молдавской митрополии, которая на самом деле [митрополия] России».

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Депутат призвал спецслужбы «решить вопрос сразу по прилёту самолёта» со священнослужителями, участвующими в паломнических поездках по святым местам России.

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«Я вам говорю, думаю, что мы решим вопрос митрополий. Этой осенью вопрос будет решен», – подчеркнул Шоймару.

Напомним, подконтрольная властям пресса обвинила священнослужителей, совершающих паломнические поездки в Россию, что они якобы связаны с политэмигрантом Иланом Шором, финансирующим эти перелёты. В кишинёвском аэропорту священников встречала группа радикалов с воем, свистом и оскорблениями. При этом Молдавская митрополия отмежевалась от священнослужителей, отправившихся в Россию с паломнической целью, заявив, что эти паломничества не были организованы или скоординированы с митрополией.

«Мы обязуемся еще раз напомнить священникам об их ответственности сохранять нейтралитет и не участвовать в политических действиях. Митрополия подтверждает свою приверженность обеспечению неприкосновенности своего духовенства и сохранению Молдавской Православной Церкви свободной от любого политического влияния», – говорится в заявлении пресс-службы Молдавской митрополии.

«События на Украине показывают, чем подобные действия заканчиваются. Насилие и кровь. Безусловно, это – шаг по уничтожению Молдовы. Потом начнется неконтролируемый процесс распада. Автоматически вспоминаются слова великого Шекспира “Hell is empty and all the devils are here” -“Ад пуст. Все черты здесь”», – прокомментировал угрозу уничтожения Православной Церкви молдавский журналист Сергей Ткач.