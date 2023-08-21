Осенью в России ждут новую мобилизацию с массовым призывом мигрантов

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В конце сентября в России может быть объявлена новая волна мобилизации, в рамках которой начнут призывать в армию мигрантов.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил политолог Владимир Лепехин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За весну и лето этого года руководство России несколько подстраховалось, предприняло ряд шагов с подготовкой правовой базы под эту мобилизацию, оказалось очень чувствительной к эмиграции из РФ молодых людей, был принят закон об электронных повестках. Он становится сегодня основным инструментом, чтобы воспрепятствовать получившим повестку выехать за рубеж», – напомнил Лепехин.

Он подчеркнул, что для набора нужного количества солдат необходимо привлекать и мигрантов.

«Планируется раздать повестки примерно одному миллиону двумстам тысячам молодых людей. При этом рассчитывают, что семьсот пятьдесят тысяч должны явиться в военкоматы… около ста тысяч срочников… И, получается, что около трёхсот тысяч нужно будет набрать… из кого? На первом месте говорится о том, что будет делаться упор на мигрантов, которые получили гражданство РФ с 2000 года. С девяностых численность России увеличилась более чем на десять миллионов человек за счёт мигрантов. Если бы действительно удалось призвать мигрантов, которые получили российское гражданство – это было бы вполне достаточно для обеспечения задач второй волны мобилизации», – считает Лепехин.

Помогающий бойцам СВО живущий в Петербурге писатель из Чечни Герман Садулаев указывает, что вряд ли целесообразно создавать целые подразделения исключительно из мигрантов.

«Из одного типа людей каши боеспособного подразделения не сваришь. Чем хороша мобилизация, так это тем, что она в идеале собирает сразу много разных людей. Разного возраста, социального положения, статуса, характера, профессий, наклонностей. И вот из них умный командир может сварить хорошее войско. Ты разведчик, ты минометчик, ты повар, ты оператор БПЛА, ты комод, ты снайпер, ты связист, ты штурмовик. Разные качества, разные компетенции. Связка поколений тоже нужна. И разный социальный опыт. И разнообразный жизненный опыт, который весь нужен в армии: кто может колодец выкопать и блиндаж поставить, а кто привязать цели к местности на карте, выгруженной в планшет. Пенсионеры и мигранты тоже могут быть успешно интегрированы в подразделения. Но подразделения, составленные только из пенсионеров и/или мигрантов, могут оказаться небоеспособными», – указывает Садулаев.