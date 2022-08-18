Осенью военкомы начнут ловить женщин-уклонисток

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С 1 октября 2022 года на Украине стартует процесс постановки женщин на военный учет – начиная от медиков и заканчивая операторами call-центров.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке, представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вениславский подчеркнул, что с началом СВО, прошлогоднее распоряжение Минобороны о расширении перечня военных специальностей было актуализировано.

«На сегодняшний день, это – женщины, в первую очередь, имеющие военно-учётные специальности, в которых могут нуждаться ВС – это работники медицинской сферы, сферы общепита, технологи приготовления пищевой продукции, женщины, которые имеют военно-учётные специальности, связанные со способами связи, информационными технологиями, химической продукцией и другими профессиями, которые могут быть нужны ВСУ. По официальному разъяснению Минобороны и Генштаба, до 1 октября эти женщины должны встать на военный учет, но если этого не произойдет, то никаких негативных жёстких последствий в отношении них не будет применяться, хотя за это предусмотрена административная ответственность. В будущем, в случае уклонения от записи на военный учет, могут быть применены и принудительные меры ответственности к тем, кто системно будет уклоняться от исполнения данных нормативно-правовых актов», – предупредил Вениславский.